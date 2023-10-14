Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türkiye Bisiklet Turu ülkenin marka değerine katkıda bulunuyor

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ülkenin marka değerine katkı sağladığını belirtti. Kasapoğlu, bisikletin sağlık ve çevre dostu olmasıyla önemli bir spor branşı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'deki bisiklet sporuna verilen desteklerin büyük altyapılar kazandırdığını ifade etti.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ülkenin marka değerine katkıda bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 58'incisi düzenlenen Tour of Türkiye'nin 159,8 kilometrelik Selçuk-Manisa-İzmir etabı geçildi.

İzmir'deki finişin ardından düzenlenen törende sporculara ödüllerini takdim eden Kasapoğlu, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TUR'un bir hafta önce Alanya'dan başladığını hatırlatan Kasapoğlu, "Alanya'dan başladık. Antalya ve Muğla derken bugün İzmir'deyiz. Efes'ten Selçuk'tan startı verdik, İzmir'de sonuçlandı. Yarın da İstanbul'da Tarihi Yarımada var. İnşallah en güzel şekilde İstanbul'da tamamlanacak." diye konuştu.

Bisikletin çok önemli bir spor branşı olduğuna değinen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bisiklet, sağlık konusunda hem de çevre dostu olmasıyla çok kıymetli. Biz de hükümet olarak çok büyük destekler verdik. Bu branş büyük altyapılar kazandı. Konya'da geçtiğimiz yıl açtığımız veledrom, Türkiye'deki bisiklet sporu için mükemmel bir altyapı tesisi oldu. Bu tesisle bisiklet sporunun gerek olimpiyatlarda gerek diğer alanlarda başarılarını taçlandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, TUR'un ülke tanıtımına katkısına değinerek, "Bu organizasyonla her köşesi ayrı güzel ülkemizin tanıtımı yapılıyor. Bu anlamda bu organizasyon çok kıymetli. Ben hem federasyonumuza hem tüm paydaşlarımıza çabaları için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.