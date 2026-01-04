Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih Karagümrük'ü ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Belek'te kamp çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük'ü ziyaret etti.

Akşam antrenmanında teknik direktör Aleksandar Stanojevic ve oyuncularla sohbet eden Kasapoğlu, takıma baklava ikram etti. - İSTANBUL