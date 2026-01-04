Haberler

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih Karagümrük'ü ziyaret etti

Güncelleme:
AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Belek'teki kamp çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük'ü ziyaret etti ve antrenman sırasında takıma baklava ikram etti.

AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Belek'te kamp çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük'ü ziyaret etti.

Akşam antrenmanında teknik direktör Aleksandar Stanojevic ve oyuncularla sohbet eden Kasapoğlu, takıma baklava ikram etti. - İSTANBUL

