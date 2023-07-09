Üye Girişi
Haberler
Mehmet Kazan, Engelliler Şampiyonası'nda birincilikleri kazandı

Mehmet Kazan, Engelliler Şampiyonası'nda birincilikleri kazandı

Spor Haberleri

Milli sporcu Mehmet Kazan, Almanya'da düzenlenen Engelliler Şampiyonası'nda gross ve net kategorilerinde birincilik kupalarını aldı.

Avrupa Engelliler Golf Birliğinin (EDGA) Almanya'da düzenlediği 6. Uluslararası Engelliler Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Kazan, gross kategorisinde ve net kategorisinde birincilik kupalarının sahibi oldu.

Türkiye Golf Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Verden Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin de arasında bulunduğu 4 ülkeden 6'sı kadın toplam 89 sporcu yer aldı.

Şampiyonada Türkiye'yi Engelli Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil etti. Mehmet Kazan, gross kategorisinde toplamda 146 (+2), net kategorisinde ise toplamda 146 skor elde ederek birincilik kupalarını kaldırdı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Mehmet Kazan Almanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title