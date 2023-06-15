Mehmet Kazan, Çekya Engelli Golf Masters'ta iki kupa kazandı

Avrupa Engelliler Golf Birliğinin (EDGA) Çekya'da düzenlediği 2023 Çekya Engelli Golf Masters'ta Mehmet Kazan, "Best Other Man" birincisi ve "Genel Klasman" ikincisi kupalarıyla kürsüye çıktı.

Türkiye Golf Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Prag kentindeki Golf Resort Black Bridge'de oynanan müsabakada, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeden toplam 61 sporcu sahaya çıktı.

Mehmet Kazan, mücadele ettiği iki raundun ardından toplamda 155 (+11) gross skorla genel klasman tablosunda ikinci oldu. Kazan ayrıca, "Best Other Man" kategorisinde toplamda 61 stableford skor oynayarak müsabakaları birinci sırada tamamladı.

Engelli Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan, elde ettiği bu başarılarla 2023 Çekya Engelli Golf Masters'ın final raundunun ardından düzenlenen ödül töreninde iki defa kürsüye çıkarak "Genel Klasman" ikincisi ve "Best Other Man" birincisi kupalarını kaldırdı.