Mehmet Kazan, 2023 Çekya Engelli Açık Turnuvası'nda şampiyon oldu

Avrupa Engelliler Golf Birliği tarafından düzenlenen 2023 Çekya Engelli Açık Turnuvası'nda milli sporcu Mehmet Kazan, Uluslararası Çek Cumhuriyeti Strokeplay Şampiyonu oldu. Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, turnuvaya 57 sporcu katıldığı belirtildi.