Haberler

Mehmet Kaya Yeniden Gençlerbirliği Başkanı Adayı

Güncelleme:
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Kaya, olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Kaya, yeni yönetimle birlikte kulübe 400 milyon lira finansman sağlamayı taahhüt etti.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Kaya, olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Mehmet Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yönetimle birlikte seçilmeleri halinde kulübe 400 milyon lira kasa kolaylığı sağlayacaklarını belirtti.

Yeni yönetim kurulunda yer alacak isimlerle bir araya gelen Kaya'nın bu taahhüdü, toplantı sırasında yazılı olarak da kayıt altına alındı.

Başkent ekibinde olağanüstü seçimli genel kurul, 29 Kasım Cumartesi, çoğunluk sağlanamaması halinde 6 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
