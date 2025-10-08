Mehmet Kaya, Gençlerbirliği'nin Yeni Başkanı Oldu

Haberler

Gençlerbirliği Spor Kulübü, oy birliğiyle Mehmet Kaya'yı başkan olarak seçti. Kaya, kulübün geleceği için birlik ve dayanışma mesajı verdi.

BUGÜN yapılan yönetim kurulu toplantısında oy birliğiyle Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün yeni başkanı seçilen Mehmet Kaya, yaptığı yazılı açıklamayla camiaya, bugünün yeniden kenetlenme, birlikte olma ve geleceğe umutla bakma günü olduğu mesajını verdi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Değerli Gençlerbirliği Ailesi, Kıymetli Taraftarlarımız ve Türk Spor Kamuoyu,

Kulüp Başkanımız Sayın Osman Sungur'un istifasının ardından yönetim kurulumuz, kulübümüzün sürekliliğini sağlamak amacıyla başkanlık görevini bana tevdi etmiştir. Bu görevi üstlenirken hissettiğim sorumluluk, Gençlerbirliği'nin köklü geçmişinden ve camiamızın derin inancından beslenmektedir.

Öncelikle, bugüne kadar gösterdiği özverili çalışmalar ve Gençlerbirliği'ne kattığı değerli hizmetleri için Sayın Osman Sungur'a şahsım, yönetim kurulu ve kulübümüz adına teşekkür ediyorum.

Bugünden itibaren hedefimiz; kulübümüzü tüm paydaşlarıyla birlikte daha güçlü, daha dayanışmacı ve geleceğe güvenle bakan bir yapıya dönüştürmektir. Taraftarlarımızın coşkusunu, geçmişten gelen aidiyetimizi ve ortak inancımızı birleştirerek yeniden büyük hedeflere yürüyeceğiz. Birlikte atacağımız her adım, Gençlerbirliği'ni sadece sahada değil, kalplerde de yeniden hak ettiği yere taşıyacaktır.

Gençlerbirliği, karakteri, taraftarı ve tarihiyle Türk futbolunun vicdanıdır. Biz bu mirası, aynı vakar ve sorumluluk duygusuyla geleceğe taşıyacağız.

Tüm camiamıza, sporcularımıza ve en önemlisi fedakar taraftarımıza sesleniyorum: Bugün yeniden kenetlenme, birlikte olma ve geleceğe umutla bakma günüdür."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
