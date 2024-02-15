Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın'ı 99-90 yendi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, normal süresi 82-82 biten maçta deplasmanda Nesibe Aydın'ı 99-90 yendi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Muhammed Murat Zafer, Fatih Erdoğan
Nesibe Aydın : Thomas 20, Pelin Derya Bilgiç 14, Cannon 20, Feride Şevval Akalan, Coates 8, Gülşah Duman Bıçakçı 1, Gamze Takmaz 3, Zec 24
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 20, Calhoun 16, Ayşe Cora 17, Özge Özışık, Nared 31, Ivanova 6, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı, Ferda Yıldız 6
1. Periyot: 20-18
Devre: 44-42
3. Periyot: 65-61
Normal süre: 82-82
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, normal süresi 82-82 biten maçta deplasmanda Nesibe Aydın'ı 99-90 yendi.