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Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın'ı 99-90 yendi

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, normal süresi 82-82 biten maçta deplasmanda Nesibe Aydın'ı 99-90 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Muhammed Murat Zafer, Fatih Erdoğan

Nesibe Aydın : Thomas 20, Pelin Derya Bilgiç 14, Cannon 20, Feride Şevval Akalan, Coates 8, Gülşah Duman Bıçakçı 1, Gamze Takmaz 3, Zec 24

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 20, Calhoun 16, Ayşe Cora 17, Özge Özışık, Nared 31, Ivanova 6, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı, Ferda Yıldız 6

1. Periyot: 20-18

Devre: 44-42

3. Periyot: 65-61

Normal süre: 82-82

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, normal süresi 82-82 biten maçta deplasmanda Nesibe Aydın'ı 99-90 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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