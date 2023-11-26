Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 89-83 yendi.
Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal
Hakemler: Can Mavisu, Almina Kocabaş, Barış Burak Durmuş
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 23, Bone 22, Günesh Denise Karaoğlan 3, Özge Kavurmacıoğlu 5, Delic 3, Henderson 27, Helin Boybeyi
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 15, Ivanova, Calhoun 8, Ayşe Cora 16, Hande Kuzu 4, Özge Özışık 16, Başak Altunbey 2, Ezgi Manlacı, Nared 25, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 3
1. Periyot: 20-20
Devre: 45-45
3. Periyot: 66-63
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 89-83 yendi.