Mehmet Hüseyin Dalgıç: 'Bizim amacımız play-off'a hazırlanmak'

İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, Adanaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, "Bizim amacımız play-off'a hazırlanmak" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor, sahasında Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç,

"Adanaspor ile maçımızı 1-1 berabere bitirdik. Sezon başından beri maçlarımıza galibiyet için çıkıyorduk. Bugün de öyle oldu. Nitekim öne de geçtik. Fakat ikinci yarıda kontrataktan yediğimiz golle ve daha sonra bulduğumuz pozisyonları değerlendiremeyerek maçı berabere bitirmiş olduk. Bizim amacımız play-off'a hazırlanmak. Bundan sonraki maçlarımızı zaten play-off'taki oynayacağımız oyuncularımızın form düzeylerini yüksek seviyeye getirmek. Bundan sonraki maçlarımızda daha değişik kadrolar veya varyasyonlar göreceksiniz. Adanaspor'a başarılar dilerim" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor