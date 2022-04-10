Mehmet Hüseyin Dalgıç: "3 puan alarak İstanbul'a dönüyoruz" - Haberler

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Mehmet Hüseyin Dalgıç: "3 puan alarak İstanbul'a dönüyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mehmet Hüseyin Dalgıç: '3 puan alarak İstanbul'a dönüyoruz'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, deplasmanda Menemenspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada maçın önemine değinerek, "Bu maç bizim için önemliydi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, deplasmanda Menemenspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada maçın önemine değinerek, "Bu maç bizim için önemliydi. Neticede 3 puanı alarak İstanbul'a dönüyoruz. Bu bizim için play-off'a kalmamız için önemli bir maçtı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Menemenspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, "Menemenspor ile oynadığımız maçı bildiğiniz üzere galibiyetle bitirdik. 2 haftadır puan kaybediyorduk. Bu maç bizim için önemliydi. Neticede 3 puanı alarak İstanbul'a dönüyoruz. Bu bizim için play-off'a kalmamız için önemli bir maçtı. Menemenspor, çok genç bir takım. İyi de bir futbol oynuyorlar. Başlarda bizi biraz zorladılar. Hafta içinde yaptığımız çalışmaları sahaya yansıtarak kazanmayı bildik. Menemenspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Hüseyin, İstanbulspor, Play Off, İstanbul, Spor, Haberler

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