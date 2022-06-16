Mehmet Büyükekşi yeni TFF Başkanı seçildi - Mehmet Büyükekşi yeni TFF Başkanı seçildi Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 209 delegenin 158'inin oyunu alan Mehmet Büyükekşi, başkan seçildi. - Mehmet Büyükekşi yeni TFF Başkanı seçildi ANKARA - Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 209 delegenin 158'inin oyunu alan Mehmet Büyükekşi, başkan seçildi. TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleştiriliyor. 8 adayın yeterli imza toplayamaması sonucunda seçime tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, yeni TFF Başkanı oldu. Büyükekşi, 209 delegenin 158'inin oyunu aldı. İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - Spor Spor Haberler

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