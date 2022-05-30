Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı'na adaylığını açıkladı - Haberler

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Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Gaziantep Futbol Kulübü'nün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Büyükekşi'nin yazılı açıklaması şöyle;

"Geçtiğimiz hafta açıkladığım üzere Kulüpler Birliği'nin demokratik ve şeffaf yapısını ve değerli kulüp başkanlarımızın görüşlerini fevkalade önemsiyorum. Bu doğrultuda kulüplerimizin bir çoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm.

Ben de bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklıyorum.

Türkiye futbolunun potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin dünyada hak ettiği konuma yükselmesi için gönül veren bir kadro ile birlikte şeffaf ve vizyoner bir kurum içi işleyiş modeli ile yola çıkıyoruz.  Türkiye futbol camiası için hayırlı olmasını dikiyorum."


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Gaziantep Futbol Spor Haberler

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