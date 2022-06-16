Mehmet Büyükekşi'nin yönetim listesi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi'nin edinilen bilgilere göre listesinde şu isimler yer aldı;

Yalçın Orhan