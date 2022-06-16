Mehmet Büyükekşi'nin yönetim listesi belli oldu - Haberler

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Mehmet Büyükekşi'nin yönetim listesi belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Ercan Ata - Spor
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Mehmet Büyükekşi'nin yönetim listesi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi'nin edinilen bilgilere göre listesinde şu isimler yer aldı;

Alkın Kalkavan

Murat Aksu

Hamit Altıntop

Yusuf Günay

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

İbrahim Burkay

Nüket Ezberci

İdil Sürer

Müslüm Özmen

Yalçın Orhan

Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Hamit Altıntop Ankara Spor Haberler

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