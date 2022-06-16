Mehmet Büyükekşi'nin tam listesi belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, Büyükekşi'nin listesinde de yer alırken; federasyon tarihinde ilk kez kadın yöneticiler de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi'nin tam listesi şu isimlerden oluştu; Murat Aksu Yalçın Orhan Yusuf Günay Nükhet Küçükel Ezberci İdil Karademirlidağ Suher Erman Kalkandelen İbrahim Burkay Alkın Kalkavan Ramazan Üçdan Müslüm Özmen Hamit Altıntop Ali Düşmez Talat Papatya Volkan Can Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Spor Spor Haberler

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