Mehmet Büyükekşi'nin tam listesi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.
Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, Büyükekşi'nin listesinde de yer alırken; federasyon tarihinde ilk kez kadın yöneticiler de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi'nin tam listesi şu isimlerden oluştu;Murat Aksu Yalçın OrhanYusuf GünayNükhet Küçükel Ezberciİdil Karademirlidağ SuherErman Kalkandelenİbrahim BurkayAlkın Kalkavan Ramazan ÜçdanMüslüm ÖzmenHamit AltıntopAli DüşmezTalat Papatya
Volkan Can
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Spor