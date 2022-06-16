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Mehmet Büyükekşi'nin tam listesi belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Ercan Ata - Spor
Mehmet Büyükekşi'nin tam listesi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.

Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, Büyükekşi'nin listesinde de yer alırken; federasyon tarihinde ilk kez kadın yöneticiler de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi'nin tam listesi şu isimlerden oluştu;

Murat Aksu

Yalçın Orhan

Yusuf Günay

Nükhet Küçükel Ezberci

İdil Karademirlidağ Suher

Erman Kalkandelen

İbrahim Burkay

Alkın Kalkavan

Ramazan Üçdan

Müslüm Özmen

Hamit Altıntop

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can


Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Spor

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