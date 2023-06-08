Mehmet Büyükekşi: Gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi açıklamalarda bulundu.
Stadın her tarafında değişiklikler yapıldığını söyleyen Mehmet Büyükekşi, "Her iki kale arkasında giydirme ve döşemeler yapıldı. Zeminde iyileştirilmeler yapıldı. Uluslararası stadyumlarda ne varsa hepsi 72 bin kapasiteli stadımızda mevcut. İnşallah cumartesi günü burada çok güzel bir atmosferde dünyadaki en büyük finallerden birisi gerçekleşmiş olacak" dedi."GELEN MİSAFİRLERİMİZİ EN GÜZEL ŞEKİLDE AĞIRLAMAK İSTİYORUZ"Geçen sene Paris'teki finalde sıkıntılar yaşandığını belirten Büyükekşi, "O tür bir sıkıntı yaşamadan gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz. Türkiye geçmişte de bu tür büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Dünyanın gözü o gün Türkiye'de olacak. İngiliz ve İtalyan taraftarın kalbi burada atacak. Bu güzel ambiyansta bu deneyimi yaşamak için insanlar bu hafta İstanbul'a gelmeye başladı. 50 binden fazla yurtdışından seyirci bekliyoruz. Burada tahminimiz 120 milyon dolarlık bir döviz gelirimiz olacak. Bundan önce 3 yıllık Şampiyonlar Ligi finali yapılan ülkelerde o şehre gelen seyircilerin yüzde 43'ü diğer şehirleri de ziyaret etmişler. İlave yüzde 23 para harcamışlar. Bizde gelen bir turist 700-800 dolar harcıyor ortalama olarak. Bu misafirlerin 2 bin doların üzerinde harcayacağı tahmin ediliyor" şeklinde konuştu. "2028 YILINDA İNGİLTERE, 2032'DE İTALYA İLE YARIŞACAĞIZMehmet Büyükekşi, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için İngiltere ve İtalya ile yarışacağımızı hatırlatarak, "2028 yılında İngiltere, 2032'de İtalya ile yarışacağız. Burada da yapacağımız final karşılaşması onlar için bir ilk deneme olmuş olacak. İnşallah bu maç güzel, fair-play içinde gerçekleşir. Biz de 10 Ekim'e kadar THY ile yurt dışında tanıtım kampanyaları yapacağız. Sosyal medya, görsel ve yazılı medyada THY ile TFF bu işin ana taşıyıcısı olacaklar. Oy verecek ülkeleri tek tek ziyaret edeceğiz. Orada çalışmalar yapacağız. İnşallah sonu bizim için hayırlı olur" ifadelerini kullandı."BİZİ ASIL GURURLANDIRACAK OLAN SONRAKİ DÖNEMLERDE İNŞALLAH BİR TÜRK TAKIMININ BU KUPAYI ALABİLMESİ"Finaldeki iki ekibinde çok kaliteli kadrolara sahip olduğunu söyleyen Mehmet Büyükekşi, milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan dolayı gönlünün Inter'den yana olduğunu söyledi.Bir Türk takımının yakın gelecekte kupayı almasını umut ettiği aktaran Başkan Büyükekşi, "Bizi asıl gururlandıracak olan sonraki dönemlerde inşallah bir Türk takımının bu kupayı alabilmesi. İnşallah bu da yakın gelecekte gerçekleşir diye umut ediyoruz. Bunun için de Türk futbolunun bundan sonraki dönemde uluslararası müsabakalarda daha iyi neticeler almasına yol açabileceğini düşünüyoruz." şeklinde görüş belirtti."AVRUPA'DAKİ BİRÇOK ÜLKENİN ÜZERİNDE İMKANLARIMIZ VAR"Avrupa'daki birçok ülkeden daha iyi imkanlarım olduğunu belirten Mehmet Büyükekşi, "Gerek turizm olarak baktığınızda otel kapasitelerimiz ve yeme içme yerleri, yollarımız, uçak sayımız hepsi mükemmel seviyede. Avrupa'daki birçok ülkenin üzerinde imkanlarımız var. Havalimanlarımız ve statlarımız var. 40'tan fazla stat yapıldı, hükümetimiz bu konuda önemli bir adım attı. Bunlar da inşallah meyvesini verecek. Spor, sanat ve bilimde güzel işler yapmak adına altyapının hazır olması lazım. Artık altyapımız hazır, 2028 ve 2032 adaylığımız o yüzden" dedi."YAPILAN ÇALIŞMALARLA BU ORGANİZASYONU YAPMAYI HAK EDİYORUZ"Tesislerin uluslararası standartlara göre yapıldığını hatırlatan Büyükekşi, "Bizim avantajımız ihtiyaç duyulan her şey günün şartlarına göre yapıldı. Onun da ülkemizin tanıtımı açısından katkısı olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu tesisler uluslararası standartlara göre planlandı ve öyle yapıldı. Havalimanı, statlar.. THY bu konuda gerçekten dünyada ve Avrupa'da çok önemli bir oyuncu. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nin de ana sponsorlarından. Bu da şunu gösteriyor, bu konuda yapılan çalışmalarla bu organizasyonu yapmayı hak ediyoruz" sözlerini sarf etti. "ZEMİN GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL"
Son olarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zemini hakkında konuşan Mehmet Büyükekşi, " Zemin gerçekten çok güzel. Oynayan futbolcular zevk alacak. Aslında kaliteli futbol olabilmesi için şartların uygun olması gerekiyor. Gerek saha gerek hava şartlarının. İnşallah İstanbul'da 10 haziranda her şey hayırlara vesile olur. 2005'te Milan-Liverpool arasındaki maç çok güzeldi. İlk yarı ile maç sonucu arası dağlar kadar farklıydı. Unutulmaz bir maçtı. İnşallah bu da unutulmaz ve insanların hafızasında yıllarca kazınan bir final olur. Spor dostluk, kardeşlik ve barış demek. Bizim gençlerimiz açısından da özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Futbol bir savaş değil, herhangi bir şekilde dostluğun kazanması lazım. Kim kazanırsa kazansın dostluğun kazanması lazım" diyerek sözlerini noktaladı.- İstanbul