Mehmet Büyükekşi: Gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz

Stadın her tarafında değişiklikler yapıldığını söyleyen Mehmet Büyükekşi, "Her iki kale arkasında giydirme ve döşemeler yapıldı. Zeminde iyileştirilmeler yapıldı. Uluslararası stadyumlarda ne varsa hepsi 72 bin kapasiteli stadımızda mevcut. İnşallah cumartesi günü burada çok güzel bir atmosferde dünyadaki en büyük finallerden birisi gerçekleşmiş olacak" dedi.

Son olarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zemini hakkında konuşan Mehmet Büyükekşi, " Zemin gerçekten çok güzel. Oynayan futbolcular zevk alacak. Aslında kaliteli futbol olabilmesi için şartların uygun olması gerekiyor. Gerek saha gerek hava şartlarının. İnşallah İstanbul'da 10 haziranda her şey hayırlara vesile olur. 2005'te Milan-Liverpool arasındaki maç çok güzeldi. İlk yarı ile maç sonucu arası dağlar kadar farklıydı. Unutulmaz bir maçtı. İnşallah bu da unutulmaz ve insanların hafızasında yıllarca kazınan bir final olur. Spor dostluk, kardeşlik ve barış demek. Bizim gençlerimiz açısından da özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Futbol bir savaş değil, herhangi bir şekilde dostluğun kazanması lazım. Kim kazanırsa kazansın dostluğun kazanması lazım" diyerek sözlerini noktaladı.