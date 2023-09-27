Mehmet Büyükekşi: "En son Dünya Kupası'na 2002'de gittik, 21 yıl olmuş. Yerli hoca da çalıştırmış olmamış, yabancı hoca da. Çok önemli isimler var....

Mehmet Büyükekşi: "En son Dünya Kupası'na 2002'de gittik, 21 yıl olmuş. Yerli hoca da çalıştırmış olmamış, yabancı hoca da. Çok önemli isimler var. Başarılara odaklanmak ve işin temeline inmek lazım."