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Mehmet Büyükekşi: "En son Dünya Kupası'na 2002'de gittik, 21 yıl olmuş. Yerli hoca da çalıştırmış olmamış, yabancı hoca da. Çok önemli isimler var....

Spor Haberleri

Mehmet Büyükekşi: "En son Dünya Kupası'na 2002'de gittik, 21 yıl olmuş. Yerli hoca da çalıştırmış olmamış, yabancı hoca da. Çok önemli isimler var. Başarılara odaklanmak ve işin temeline inmek lazım."

Mehmet Büyükekşi : "En son Dünya Kupası'na 2002'de gittik, 21 yıl olmuş. Yerli hoca da çalıştırmış olmamış, yabancı hoca da. Çok önemli isimler var. Başarılara odaklanmak ve işin temeline inmek lazım." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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