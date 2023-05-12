Mehmet Büyükekşi'den, Şanlıurfaspor Kulübü'ne ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, altyapı ziyaretleri kapsamında Şanlıurfaspor'u ziyaret etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. ve 3. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ve beraberindeki heyetin TFF 2. Lig kulüplerinden Şanlıurfaspor Kulübü'ne ziyaretinde Başkan Haçım İzol ve yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaptı.

Başkan Mehmet Büyükekşi, Şanlıurfaspor Başkanı Haçım İzol'dan kulüp hakkında bilgi alıp, tesislerde incelemelerde bulundu. Şanlıurfasporlu futbolcularla tanışıp sohbet eden Başkan Büyükekşi, grubunda Spor Toto 1. Lig'e yükselme mücadelesi veren Şanlıurfaspor'a kalan maçlarında başarılar diledi. - ŞANLIURFA