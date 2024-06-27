Mehmet Büyükekşi, Avrupa Şampiyonası sonrası bırakıyor! İşte yerine gelmesi beklenen isim

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden bu yana sportif başarılardan çok skandallarla gündeme gelen Mehmet Büyükekşi'nin dönemi Avrupa Şampiyonası'nın ardından sona eriyor. Büyükekşi'nin yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ve aslen Rizeli olan Servet Yardımcı'nın geleceği konuşuluyor.

Servet Yardımcı

ERDOĞAN'IN DESTEĞİNE VURGU YAPMIŞTI

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Türkiye ve İtalya'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ev sahipliği için ortak başvurusuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Böyle büyük turnuvalara ev sahipliği için aday olmak gerçekten kolay bir iş değil. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği çok değerli. Futbolu çok seven ve adeta futbola aşık bir Cumhurbaşkanımız var. Türk sporuna her zaman büyük destekleri olmaktadır. Bu tip büyük organizasyonlar için ülkelerdeki siyasi desteğin olması çok önemli. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki bakış açısı ve desteği, Türkiye için büyük bir şans. Cumhurbaşkanımızın, Türk futbolunda statların yapımında ve tesisleşmesinde dünyada eşi benzeri olmayan bir katkısı var" ifadelerini kullanmıştı.

BÜYÜKEKŞİ'NİN SONUNU HAZIRLAYAN OLAYLAR;

SUUDİ ARABİSTAN KRİZİ: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçını Suudi Arabistan'da oynatmayı teklif eden Büyükekşi, Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir hamle yapması büyük tepkiyle karşılanmıştı. Maçın oynanmasına saatler kala Atatürk posterleri ve tişörtlerine izin verilmediği için iki takımın da sahaya çıkmadığı hatırlanırken, tüm fatura Mehmet Büyükekşi'ye kesilmişti.

HALİL UMUT MELER'E YUMRUKLU SALDIRI: Sezon başından beri hakemlerin üstünde büyük baskı oluştu. Mehmet Büyükekşi'nin yaptığı atamalardan dolayı büyük tepki çeken Türk hakemleri, Ankaragücü maçında skandal bir olay yaşamıştı. FIFA Hakemi Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğramış ve dünya basınında bu olay büyük yankı uyandırmıştı.

İSTANBULSPOR SAHADAN ÇEKİLMİŞTİ: Mehmet Büyükekşi döneminde yaşanan olaylardan biri de İstanbulspor'un sahadan çekilmesiydi. Trabzonspor maçında hakem kararlarından dert yanan İstanbulspor başkanı sahaya girerek takımını sahadan çekmiş ve sonrasında puan silme cezası almıştı.