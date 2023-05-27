Mehmet Ayberk Koşak Bulgaristan'da gümüş madalya kazandı

Milli cimnastikçi Mehmet Ayberk Koşak, Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda gümüş madalya elde etti. Türkiye Cimnastik Federasyonu açıklamasına göre, Koşak halka aleti finalinde 14.133 puan alarak ikinci oldu.