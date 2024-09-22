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Mehmet Aurelio: "Yalnızca 3 puan için gereken golü atamadık"

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Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, Kasımpaşa ile oynanan 0-0 berabere biten maçın ardından açıklamalarda bulundu. Galip gelmek için geldiklerini fakat gereken golü bulamadıklarını ifade etti.

- Mehmet Aurelio: "Yalnızca 3 puan için gereken golü atamadık"

İSTANBUL - Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, Kasımpaşa maçına kazanmak için geldiklerini belirterek, "Yalnızca 3 puan için gereken golü atamadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, konuk olduğu Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, "Kasımpaşa'ya karşı böylesine zor bir deplasmanda bir mücadele ortaya koyma her zaman zordur. Burası zor bir deplasman. Buraya gelirken galip gelmeyi düşünüyorduk. Kazanmak için gelmiştik. Amacımız buydu. Maç boyunca şanslar da bulduk. Yalnızca 3 puan için gereken golü atamadık. İkinci yarı ritmimizi yakaladık. Rakip 10 kişi kalınca şanslar da bulduk ama golümüz eksikti. Gelecek hafta evimizde Fenerbahçe'ye karşı iyi bir mücadele ortaya koymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Spor
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