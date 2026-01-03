Haberler

Mehmet Aurelio, Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik sorumlusu oldu

Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu 19 yaş altı takımının teknik sorumlusu olarak atadı. Kulüp, Aurelio'ya yeniden hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Mehmet Aurelio, sarı-lacivertlilerin 19 yaş altı takımında teknik sorumluluk görevine getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından futbol A takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 futbol takımımızın yeni teknik sorumlusu oldu. Mehmet Aurelio'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kulübümüze ve futbol akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
