Mehmet Akif Pirim U15 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Rize'de başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Güreş Federasyonu ve Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mehmet Akif Pirim U15 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda 81 ilden gelen yaklaşık 800 sporcunun katılımıyla başladı.

Rize'de düzenlenen Mehmet Akif Pirim U15 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Güreş Federasyonu ve Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mehmet Akif Pirim U15 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda 81 ilden gelen yaklaşık 800 sporcunun katılımıyla başladı.

Gelen sporcuların iyi hazırlandığını ve müsabakaların güzel geçtiğini ifade eden İstanbul Maltepe Güreş Takımı Antrenörü Eyüp Hanşer, "Gençler güzel hazırlanmışlar. Türkiye'nin her yerinden gelen seçme gençler. Dolayısıyla güzel müsabakalar oluyor. İnşallah kazasız sakatsız bir yarışma geçiririz. Sporcumuzun 2 kere İstanbul üçüncülüğü var. Ondan dolayı buraya katılma hakkı kazandı. Bizim umudumuz var. İnşallah alacak. Bizim takım daha öncede katıldı ama Ahmet Efe ilk defa katılıyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet Efe Hançer: "İnşallah ilk 3'e girmeyi düşünüyorum"

Şampiyonada ilk 3'e girmeyi hedeflediğini belirten Ahmet Efe Hançer, "İlk defa Türkiye şampiyonasına geldim. Bizim Maltepe Güreş kulübümüzü gururlandırmak için buradayım. İnşallah ilk 3'e girmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Mehmet Sarı Kaya: "Depremden çıktık ve ilk kafilemizle daha yeni başladık"

Depremin ardından ilk kafilesiyle müsabakalara katıldığını söyleyen Mehmet Sarı Kaya, "Adıyaman Gençlik Spor antrenörüyüm. Depremden çıktık ve ilk kafilemizle daha yeni başladık. Yeni yeni toparlanmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki müsabakalarda daha iyi hazırlanacağız. Yerlerimiz şu anda derme çatma yerlerde çalışıyoruz. Minderlerimiz eksik. İnşallah bizde alt yaş grubunda boy göstermeye çalışacağız. İnşallah yarınki maçlarda umudumuz var. Ondan umutluyuz. Onun derece yapma şansı elde eder. Bizde bir madalya görürüz. İyiyiz, mutluyuz, umutluyuz" şeklinde konuştu. - RİZE