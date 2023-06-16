Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bocce branşında Türkiye şampiyonu oldu

Ankara'da gerçekleştirilen bocce branşı küçük erkekler kategorisi yarışmasına Siirt'ten katılan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Türkiye şampiyonu oldu.

Okul sporları Ankara'nın Akyurt ilçesinde gerçekleştirilen bocce branşı küçük erkekler kategorisine Siirt'ten katılan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, toplam 120 sporcunun katıldığı turnuvada tüm takımları yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Okul yönetimi olarak öğrencilerinin akademik başarıların yanında sportif başarılarına da önem verdiklerini belirten Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Nasih Taşkıran, "Biz bu konuda şanslı bir okuluz çünkü alanında uzman, istekli, çok becerikli iki beden eğitimi öğretmenine sahibiz. İyi bir potansiyele sahip öğrencilere sahibiz. Mevcut öğrencilerimizin neredeyse üçte biri lisanslı sporcu. Ayrıca milli eğitim müdürlüğünün daha önceki yıllarda yapmış olduğu beceri tasarım atölyelerin önemi burada ortaya çıkıyor. Daha önceki yıllarda konferans salonu olarak kullanılan fakat atıl durumda bulunan salonun milli eğitim müdürlüğünün desteğiyle salon sporlarına dönüştürülmesi burada sürekli aktif bir şekilde çalışması başarıyı getirmiştir. Biz okul olarak spor kültürünün öğrenciler içerisinde yaygınlaşmasına katkıda bulunmaya çalıştık. Yoğun çalışmalar sonucu okulumuza başarı getiren, sayısız ödüller kazandıran beden eğitimi öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Öğrencilerime başarılarından dolayı teşekkür ediyorum, başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

Öğrencilerini turnuvalara hazırlayan beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Çakır, sporcu öğrencileri yeteneklerine göre belirli testlere tabii tutup öyle seçtiklerini aktardı. Çakır, "Okulumuzda yaklaşık olarak 600 öğrenci var, bunlardan yaklaşık olarak 200'ü lisanslı sporcu. Bu yoğun çabalarımızın ödülü olarak da öğrencilerimiz çeşitli başarılar elde ediyor. Bocce branşında Siirt'te il şampiyonu olduktan sonra bölgede üçüncü olduk, ardından da Türkiye finallerine katılma hakkı kazandık. Ankara'daki finallerde çocuklar çok üst düzey bir başarı gösterdi. Diğer okullardaki öğrencileri yenip Türkiye şampiyonu oldular. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Bu çok büyük bir başarı bizim için" diye konuştu.

Bocce branşında arkadaşlarıyla beraber Türkiye şampiyonu olup kupa kazanan 7. sınıf öğrencisi Geylani Ceylan ise, "Siirt'te düzenlenen yarışmada birinci olup bölgede üçüncü olduktan sonra Ankara'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında şampiyon olduk. Hedefim milli takıma girip orada bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okutmak" şeklinde konuştu. - SİİRT