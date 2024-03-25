Megasaray Hotels Open Kadınlar Tenis Turnuvası Başlıyor

Women's Tennis Association'ın (Kadınlar Tenis Birliği) toplamda 115 bin dolar ödüllü turnuvası, WTA 125 kategorisindeki Megasaray Hotels Open'da ana tablo karşılaşmaları yarın başlayacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ana tablo maçları 26-31 Mart'ta Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademi kortlarında gerçekleştirilecek.

Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi'nin iş birliğinde düzenlenecek Antalya'nın ilk WTA turnuvasında, dünya 109 numarası Letonyalı Darja Semenistaja, dünya 111 numarası Avusturyalı Julia Grabher seribaşı olarak mücadele edecek.

Türk sporcular Çağla Büyükakçay, Zeynep Sönmez, İpek Öz ve Ada Kumru, turnuvanın ana tablosunda korta çıkacak.

Megasaray Tenis Akademi'nin toprak kortlarında gerçekleşecek organizasyonun eleme karşılaşmaları ise bugün sona erdi.

Türk sporcu Berfu Cengiz, eleme final turunda, İrem Kurt ise eleme ilk turda turnuvaya veda etti. Zeynep Sönmez, yarın başlayacak ana tablo karşılaşmalarının ilk turunda 8 numaralı seribaşı Fransız Fiona Ferro, Çağla Büyükakçay Hırvat raket Tara Wurth, İpek Öz Macar raket Timea Babos, Ada Kumru ise elemelerden gelen bir oyuncuyla mücadele edecek.