TFF Kadınlar 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden ve play-off'ta rakibi Antalya Deniz Kadın Spor'u 4-0 yenen Gaziantep temsilcisi Megapol Spor, Kadınlar 1. Ligi'ne yükseldi.

Takımın teknik direktörü Taner Günebakan AA muhabirine, takımın 3. ligden sonra bu sezon da 2. ligde şampiyon olduğunu hatırlattı.

Her sezon bir basamak yükseldiklerini belirten Günebakan, şunları kaydetti:

"Kadına ve kadın sporuna önem veren bir yönetime sahibiyiz. Öncelikle çok mutluyuz. Her yıl bulunduğumuz yerde şampiyonluk yaşıyoruz. Bu sezonda şampiyon olmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Başkanımızın ve bizim hedefimiz bu takımı Süper Lig'i çıkarmaktır. Tüm çabamız bunun içindir. İnşallah o hedefe ulaşır ve orada kalıcı oluruz. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ederim."