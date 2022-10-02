Medyadan derbiye yoğun ilgi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesine basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesine basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmaya 7'si yabancı 216 medya mensubu akredite oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ederken karşılaşmaya basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. 7'si yabancı olmak üzere 216 basın mensubu karşılaşmaya akredite oldu. Derbi maçı 43 fotomuhabiri, 116 muhabir, 23 kameraman, 31 yazar, 3 radyo yayıncısı ve 7 yabancı gazeteci takip etti. Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında yayıncı kuruluştan ise tam 135 personel yaptı. - İSTANBUL