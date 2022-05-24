Medvedev ve Pliskova, Fransa Açık'ta 2. tura yükseldi - Haberler

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ve kadınların 8 numaralı seribaşı Karolina Pliskova 2. tura çıktı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 3. gün sabah seansındaki tek erkekler ilk tur maçında, Medvedev ile dünya sıralamasının 103. basamağındaki Facundo Bagnis karşılaştı.

Roland Garros'daki en iyi derecesi çeyrek final olan Medvedev, 6-2'lik setlerle korttan 3-0 galip ayrıldı.

Dünya 40 numarası Holger Rune, Denis Shapovalov'u (14 numaralı seribaşı) 3-0'lık (6-3, 6-1, 7-6) skorla ilk turda eleyerek beklenmedik bir sonuca imza attı.

Kadınlarda Karolina Pliskova (8), dünya 141'incisi Tessah Andrianjafitrimo'yu 2-1 (2-6, 6-3, 6-1), Danielle Collins (9) ise klasmanın 140. sırasındaki Viktoriya Tomova'yı 2-0 (6-0, 6-4) yenerek 2. tur bileti aldı.

2017 şampiyonu Jelena Ostapenko (13) ve Elena Rybakina (16) da rakiplerini geçerek yoluna devam etti.