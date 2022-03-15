Medvedev, Indian Wells Tenis Turnuvası'ndan elendi - Haberler

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Medvedev, Indian Wells Tenis Turnuvası'ndan elendi

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Medvedev, Indian Wells Tenis Turnuvası'ndan elendi

Daniil Medvedev, Gael Monfils'e 2-1 yenilerek bir numaralı seribaşı olarak katıldığı Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'na 3. turda veda etti.

Daniil Medvedev, Gael Monfils'e 2-1 yenilerek bir numaralı seribaşı olarak katıldığı Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'na 3. turda veda etti.

ABD'nin Indian Wells kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler 3. tur maçında, dünya 1 numarası Rus Medvedev ile klasmanın 28. basamağındaki Fransız Monfils karşılaştı.

Monfils, ilk seti 6-4 kaybetmesine karşın sonraki setleri 6-3 ve 6-1 kazanarak 2 saat 6 dakika sonunda tur atladı.

Aşısız olması nedeniyle turnuvaya katılamayan Novak Djokovic, Medvedev'in çeyrek finalden önce elenmesiyle 21 Mart Pazartesi günü açıklanacak dünya sıralamasında yeniden 1 numaraya yerleşecek.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tenis, Rus, Spor, Haberler

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