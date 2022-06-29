Medipol Başakşehirli futbolculardan sevimli rakibe çalım Yeni sezon hazırlıklarına Burdur'da başlayan Medipol Başakşehir'in antrenmanına giren köpek, renkli görüntülere neden oldu. Yeni sezon hazırlıklarına Burdur'da başlayan Medipol Başakşehir'in antrenmanına giren köpek, renkli görüntülere neden oldu. Burdur MAKÜ Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde otelin köpeği futbolcuların pas çalışmasına katılmak istedi. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde oldukça neşeli görünen Medipol Başakşehir futbolcularının çalımlarına ani reflekslerle yanıt veren köpeğin birkaç kez topu almayı da başardığı görülüyor. - BURDUR İhlas Haber Ajansı / Spor Başakşehir Burdur Spor Haberler

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