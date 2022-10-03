Medipol Başakşehirli futbolcu Mesut Özil ameliyat edildi Spor Haberleri Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna dahil ettiği tecrübeli futbolcu Mesut Özil ameliyat edildi. Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna dahil ettiği tecrübeli futbolcu Mesut Özil ameliyat edildi. Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sırtında yaşadığı ağrı nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiğini belirtti. Tecrübeli futbolcu, geçirdiği operasyon nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını kaydetti. Sezon başında turuncu-lacivertlilere transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, çıktığı 3 maçta toplam 21 dakika forma giydi. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Başakşehir Mesut Özil Spor Haberler

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