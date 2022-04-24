Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı - Haberler

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Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

AA - Hilmi Sever - Spor
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Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.

Ligin 30. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan turuncu-lacivertli ekip bu karşılaşmadan sonra oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Bu sezon 17. galibiyetini alan Medipol Başakşehir, puanını 57'ye yükseltti. 13. yenilgisini alan Atakaş Hatayspor ise 49 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Atakaş Hatayspor ise evinde Altay'ı konuk edecek.

Deniz Türüç gol sayısını 5'e yükseltti

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Deniz Türüç, Hatayspor karşısında takımının iki golüne imza attı.

Deniz, bu maçta attığı iki golle bu sezon ligdeki gol sayısını da 5'e yükseltti.

Epureanu ceza sınırına geldi

Turuncu-lacivertli takımın kaptanlarından Alexandru Epureanu, Hatayspor maçında gördüğü sarı kartla bu sezon ligdeki üçüncü sarı kartını gördü.

Sarı kart ceza sınırına gelen Epureanu, bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

AA / Hilmi Sever - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Başakşehir, Hatayspor, Spor, Haberler

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