Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına 23 Haziran'da başlayacak Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 23 Haziran'da başlayacak. Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 23 Haziran'da başlayacak. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezonun ilk antrenmanın basına açık gerçekleştirileceği belirtildi. Medipol Başakşer'in 26 Haziran-11 Temmuz'da Burdur'da Lavanta Tepesi Otel'de kamp yapacağı, hazırlık maçlarının programının ise daha sonra açıklanacağı aktarıldı. AA / Ercan Çakar - Spor Spor Haberler

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