Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçından notlar

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, son maça göre 4 değişiklik yapıldı.

Turuncu-lacivertli ekibin Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olduğu müsabakada ilk 11'de yer alan Nacer Chadli, Şener Özbayraklı, Salih Uçan ve Youssuf Ndayishimiye'nin yerine, Alexandru Epureanu, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci ve Junior Caiçara ilk 11'de sahaya çıktı.

İstanbul ekibinde cezalı Youssuf Ndayishimiye ile sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner maç kadrosunda yer almadı.

Mahmut Tekdemir 72 gün sonra kadroda

Medipol Başakşehir'de kaptan Mahmut Tekdemir 72 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

Turuncu-lacivertli takımın 22 Ocak'ta sahasında Göztepe ile oynadığı mücadelede sakatlanan Mahmut, o günden sonra ilk kez maç kadrosuna girdi.

Anadolu Ajansı'nın 102. yılı kutlandı

Medipol Başakşehir ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan mücadele öncesinde Anadolu Ajansı'nın 102. yılı kutlandı.

Yeni Malatyasporlu futbolcular seremoniye, "Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" pankartıyla çıktı.