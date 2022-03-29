Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler

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Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, iki günlük iznin ardından 31 Mart Perşembe günü yapacağı idmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Antalya, Spor, Haberler

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