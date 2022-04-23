Medipol Başakşehir, yarın Hatayspor'u konuk edecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir, yarın Hatayspor'u konuk edecek

AA - Hilmi Sever - Spor
 - Güncelleme:
Medipol Başakşehir, yarın Hatayspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Son üç maçında 7 puan toplayan Medipol Başakşehir, ligde 54 puanla 4. sırada yer alıyor. Son dört maçını kazanamayan 49 puanlı Atakaş Hatayspor ise 9. sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Mahmut Tekdemir ve sakatlığı geçen Berkay Özcan bu mücadelede forma giyebilecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 3-0 kazanmıştı.

Üç oyuncu ceza sınırında

???????

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor.

Üç oyuncu, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

AA / Hilmi Sever - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Hatayspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title