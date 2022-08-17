Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Antwerp'i konuk ediyor Spor Haberleri Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Belçika'nın Antwerp takımını konuk edecek. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Belçika'nın Antwerp takımını konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan hakem Jerome Brisard yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Turuncu-lacivertli ekip sahasında oynayacağı maçı kazanarak, 25 Ağustos Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor. Mesut Özil UEFA listesine dahil edildi Turuncu-lacivertli ekibin yeni transferi Mesut Özil'in adı UEFA listesine eklendi. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde Mesut Özil, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Antwerp karşısında giyecek. İstanbul ekibinde, UEFA listesinde yer almayan Enzo Crivelli ve Nacer Chadli ise bu mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak. Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek. Spor AA / Hilmi Sever UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Belçika Spor Haberler

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