Haber : Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahada

 - Güncelleme:
Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahada

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın İzlanda'nın Breidablik takımını konuk edecek.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın İzlanda'nın Breidablik takımını konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tomas Bognar yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan turuncu-lacivertli ekip, sahasındaki maça tur için avantajlı çıkıyor.

İstanbul ekibi, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Medipol Başakşehir'in 90 dakika sonunda iki farklı geride olması durumunda ise 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da durum değişmezse penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

Turuncu-lacivertli ekipte UEFA listesinde yer almayan Mesut Özil ve Nacer Chadli bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

AA / Hilmi Sever - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fatih Terim Stadı Başakşehir İzlanda Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title