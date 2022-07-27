Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde tur için Maccabi Netanya karşısında Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın İsrail'in Maccabi Netanya takımına konuk olacak. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın İsrail'in Maccabi Netanya takımına konuk olacak. Netanya Stadı'nda, saat 19.45'te başlayacak mücadelede Hırvatistan Futbol Federasyonundan Dario Bel düdük çalacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Turuncu-lacivertli ekip, İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda yenerek adını üst tura yazdırmak istiyor. Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek. Turuncu-lacivertli ekipte takımdan ayrılması beklenen Peter Zulj, Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike ve Emre Çolak, UEFA listesinde yer almıyor. Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil de bu mücadelede forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir bu turu geçmesi halinde, 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Spor AA / Hilmi Sever UEFA Avrupa Konferans Ligi Maccabi Netanya Başakşehir İsrail Spor Haberler

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