Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı konuk edecek
Spor Haberleri
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında yarın İtalya'nın Fiorentina takımını ağırlayacak.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında yarın İtalya'nın Fiorentina takımını ağırlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.
Turuncu-lacivertli ekipte antrenman eksiği bulunan Mesut Özil'in durumu maç günü netlik kazanacak.
Medipol Başakşehir lider
Grupta oynadığı ilk maçta konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 3 puanla lider durumda bulunuyor.
İlk maçında sahasında Letonya ekibi RFS ile 1-1 berabere kalan Fiorentina ise 1 puana sahip.
A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Hearts karşı karşıya gelecek. Letonya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.