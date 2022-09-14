Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı konuk edecek Spor Haberleri Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında yarın İtalya'nın Fiorentina takımını ağırlayacak. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında yarın İtalya'nın Fiorentina takımını ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak. Turuncu-lacivertli ekipte antrenman eksiği bulunan Mesut Özil'in durumu maç günü netlik kazanacak. Medipol Başakşehir lider Grupta oynadığı ilk maçta konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 3 puanla lider durumda bulunuyor. İlk maçında sahasında Letonya ekibi RFS ile 1-1 berabere kalan Fiorentina ise 1 puana sahip. A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Hearts karşı karşıya gelecek. Letonya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak. Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever UEFA Avrupa Konferans Ligi Fatih Terim Stadı Başakşehir İtalya Spor Haberler

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