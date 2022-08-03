Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik'e konuk olacak Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İzlanda'nın Breidablik takımına konuk olacak. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İzlanda'nın Breidablik takımına konuk olacak. Kopavogsvöllur Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak mücadeleyi Finlandiya Futbol Federasyonundan hakem Petri Viljanen yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Mesut Özil bu mücadelede de forma giyemeyecek. Bu mücadelenin rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak. Spor AA / Hilmi Sever UEFA Avrupa Konferans Ligi Finlandiya Başakşehir İzlanda Spor Haberler

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