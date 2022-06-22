Medipol Başakşehir: "Turuncu-lacivertli formamız altında 1.5 sezondur oynayan ve sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yollarımız ayrılmıştır."
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Medipol Başakşehir: "Turuncu-lacivertli formamız altında 1.5 sezondur oynayan ve sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yollarımız ayrılmıştır.
Medipol Başakşehir: "Turuncu-lacivertli formamız altında 1.5 sezondur oynayan ve sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yollarımız ayrılmıştır." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor