Medipol Başakşehir: "Turuncu-lacivertli formamız altında 1.5 sezondur oynayan ve sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yollarımız ayrılmıştır." Medipol Başakşehir: "Turuncu-lacivertli formamız altında 1.5 sezondur oynayan ve sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yollarımız ayrılmıştır. Medipol Başakşehir: "Turuncu-lacivertli formamız altında 1.5 sezondur oynayan ve sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yollarımız ayrılmıştır." - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Tolga Ciğerci Başakşehir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Medipol Başakşehir: 'Turuncu-lacivertli formamız altında 1.5 sezondur oynayan ve sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yollarımız ayrılmıştır.' - Haberler

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