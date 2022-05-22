Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından

AA - Hilmi Sever - Spor
 - Güncelleme:
Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, Avrupa Konferans Ligi hedefine ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, Avrupa Konferans Ligi hedefine ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdinç Sözer, "Sezonun 9. maçında Emre (Belözoğlu) hoca ile beraber sorumluluk aldık. Başarılı olma ve Avrupa kupalarına katılma hedefimiz vardı. İstediğimiz hedefe ulaştık." dedi.

Trabzonspor maçını kazanarak sezonu galibiyetle bitirmenin de sevindirici olduğunu vurgulayan Sözer, "Uzun bir sezon oldu. Takımımızı, kulübümüzü, hocalarımızı tebrik etmek lazım. İstediğimiz hedeflere ulaştık ve bu nedenle çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

AA / Hilmi Sever - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title