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Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör'...

Spor Haberleri

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör'...

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör' pozisyonunda yer alacağını bildirildi.

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör' pozisyonunda yer alacağını bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emre Belözoğlu Başakşehir Spor Haberler

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