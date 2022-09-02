Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör'... Spor Haberleri Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör' pozisyonunda yer alacağını bildirildi. Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör' pozisyonunda yer alacağını bildirildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Emre Belözoğlu Başakşehir Spor Haberler

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