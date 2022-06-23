Medipol Başakşehir sezonu açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir sezonu açtı

Demirören Haber Ajansı - Sezer Afşar - Spor
 - Güncelleme:
Medipol Başakşehir sezonu açtı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir, 2022-2023 sezonu öncesi yaptığı ilk antrenman ile hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde yer alan antrenman sahasındaki ilk çalışma öncesinde teknik heyet ve futbolcular, toplu şekilde basın mensuplarına poz verdi. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmana yeni transferlerden izinli olan Lucas Biglia katılmazken; Patryk Szysz ve Alper Karaman idmanda yer aldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, istasyon ve 5'e 2 çalışmasıyla devam etti.Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor

Başakşehir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title