Medipol Başakşehir, Şener Özbayraklı ile sözleşme yeniledi

Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Şener Özbayraklı ile sözleşme yenilendiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Şener Özbayraklı, önümüzdeki sezon da turuncu-lacivertli formamızı giyecek. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkati çeken Şener Özbayraklı'ya kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.