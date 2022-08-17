Medipol Başakşehir, Antwerp maçına hazır Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Belçika ekibi Antwerp hazırlıklarını tamamladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Belçika ekibi Antwerp hazırlıklarını tamamladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Mark van Bommel yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi. Medipol Başakşehir ile Antwerp arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Spor AA / Hilmi Sever UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Belçika Spor Haberler

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