Medipol Başakşehir, Ravil Tagir'i Westerlo'ya kiraladı Medipol Başakşehir, Ravil Tagir'in Westerlo'ya kiralandığını açıkladı. Medipol Başakşehir, Ravil Tagir'in Westerlo'ya kiralandığını açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ravil Tagir, 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Belçika 1. Ligi ekiplerinden KVC Westerlo forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ravil için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Demirören Haber Ajansı / Spor Başakşehir Belçika Spor Haberler

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