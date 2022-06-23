Medipol Başakşehir, Ravil Tagir'i Westerlo'ya kiraladı - Haberler

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Medipol Başakşehir, Ravil Tagir'i Westerlo'ya kiraladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Medipol Başakşehir, Ravil Tagir'i Westerlo'ya kiraladı

Medipol Başakşehir, Ravil Tagir'in Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Ravil Tagir'in Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ravil Tagir, 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Belçika 1. Ligi ekiplerinden KVC Westerlo forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ravil için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz"  ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Başakşehir Belçika Spor Haberler

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