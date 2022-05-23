Medipol Başakşehir, Polonyalı kanat oyuncusu Szysz'i transfer etti - Haberler

Medipol Başakşehir, Polonyalı kanat oyuncusu Szysz'i transfer etti
AA - Emre Doğan - Spor
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Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Polonyalı futbolcu Patryk Szysz'i kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Polonyalı futbolcu Patryk Szysz'i kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Polonya ekibi Zaglebie Lubin'den transfer edilen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Szysz, Polonya Birinci Futbol Ligi'nde 2021-2022 sezonunda forma giydiği 33 maçta 11 gole imza attı.
AA / Emre Doğan - Spor