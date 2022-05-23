Medipol Başakşehir, Polonyalı kanat oyuncusu Szysz'i transfer etti - Haberler

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Medipol Başakşehir, Polonyalı kanat oyuncusu Szysz'i transfer etti

AA - Emre Doğan - Spor
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Medipol Başakşehir, Polonyalı kanat oyuncusu Szysz'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Polonyalı futbolcu Patryk Szysz'i kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Polonyalı futbolcu Patryk Szysz'i kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Polonya ekibi Zaglebie Lubin'den transfer edilen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Szysz, Polonya Birinci Futbol Ligi'nde 2021-2022 sezonunda forma giydiği 33 maçta 11 gole imza attı.

AA / Emre Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Polonya, Spor, Haberler

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