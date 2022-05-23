Medipol Başakşehir, Patryk Szysz'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı - Haberler

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Medipol Başakşehir, Patryk Szysz'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Medipol Başakşehir, Patryk Szysz'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı

Medipol Başakşehir, Polonya'nın Zaglebie Lubin kulübünde forma giyen Patryk Szysz'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Polonya'nın Zaglebie Lubin kulübünde forma giyen Patryk Szysz'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Polonya'nın Zaglebie Lubin kulübünde oynayan Polonyalı futbolcu Patryk Szysz'i üç yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı oyuncunun imza törenine asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı. Patryk Szysz'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Başakşehir, Spor, Haberler

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